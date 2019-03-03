سيد عبد الحفيظ وسمير عدلى يطيران للكونغو.. والبعثة فجر الأربعاء...

جدة - عمرو شويل يطير سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى، المدير الإدارى يطيران إلى الكونغو عقب انتهاء مباراة بتروجت، المقرر لها مساء غدٍ الاثنين؛ لترتيب كل الإجراءات المتعلقة بإقامة بعثة الأهلى فى الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب، المقرر لها 9 مارس الجارى فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه عبد الحفيظ وعدلى مباشرة من استاد بتروسبورت إلى مطار القاهرة؛ للسفر إلى الكونغو للاطمئنان على ظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية.

كما أجرى مدير الكرة بالأهلى اتصالًا هاتفيًا بالسفير المصرى فى الكونغو حمدى شعبان، للاطمئنان على كل الأمور المتعلقة برحلة الأهلى المرتقبة.

وحرص عبد الحفيظ خلال اتصاله الهاتفى مع سفير مصر فى الكونغو على بحث كل الترتيبات الخاصة برحلة الفريق، وظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية، التى تسبق رحلات الأهلى إلى الخارج.

قال سمير عدلى، المدير الإدارى للأهلى، إنه تحدد فجر الأربعاء المقبل موعدًا رسميًا للسفر إلى الكونغو.

ويحتل الأهلى صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة قبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات.