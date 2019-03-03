جوارديولا يؤكد غياب دى بروين فترة من الوقت بسبب الإصابة...

جدة - عمرو شويل قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى، إن صانع اللعب كيفن دى بروين سيغيب فترة عن الوقت بسبب تعرضه لإصابة فى عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 1-صفر على بورنموث فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وخرج دى بروين مصابا فى الشوط الأول ونجح بديله الجزائرى رياض محرز فى تسجيل هدف اللقاء الوحيد، ليتصدر سيتى الدورى بفارق نقطتين عن ليفربول الذى يواجه إيفرتون اليوم الأحد.