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شكرا لقرائتكم جوارديولا يؤكد غياب دى بروين فترة من الوقت بسبب الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى، إن صانع اللعب كيفن دى بروين سيغيب فترة عن الوقت بسبب تعرضه لإصابة فى عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 1-صفر على بورنموث فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وخرج دى بروين مصابا فى الشوط الأول ونجح بديله الجزائرى رياض محرز فى تسجيل هدف اللقاء الوحيد، ليتصدر سيتى الدورى بفارق نقطتين عن ليفربول الذى يواجه إيفرتون اليوم الأحد.
وتعرض المدافع جون ستونز للإصابة وخرج أيضا من اللقاء لكن إصابة لاعب منتخب إنجلترا ليست خطيرة.
وقال جوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "كيفن سيغيب لفترة من الوقت بسبب مشكلة فى عضلات الفخذ الخلفية، أعتقد أن جون خرج كإجراء احترازى، لا نرغب فى المخاطرة".
وكان دى بروين من أبرز عناصر مانشستر سيتى فى الموسم الماضى حيث أحرز 12 هدفا وصنع 21 هدفا فى كل المسابقات لكنه عانى هذا الموسم بسبب الإصابات وظهر فى 14 مباراة فقط فى الدورى.
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