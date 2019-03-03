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شكرا لقرائتكم رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا بعد واقعة «البصق»... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخطرت إدارة الكرة بنادى الزمالك، السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، برفع الإيقاف عن محمود كهربا بعد استبعاده من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
وقرر مجلس إدارة الزمالك رفع الإيقاف عن كهربا والاكتفاء بإيقافه مباراة وحيدة، بعد اعتذاره عن واقعة برج العرب الشهيرة، حيث بصق تجاه جمهور الفريق الأبيض خلال استبداله أمام الفريق الأنجولى فى الجولة الثالثة من منافسات البطولة والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأوضح اللاعب لإدارة الزمالك أن هناك مجموعة معينة كانت تهاجم الفريق وتعرض للسباب وطالبته إدارة النادى بضرورة التحكم فى انفعالاته وعدم تكرار تلك الواقعة مجددا.
واستقر مجلس إدارة الزمالك على الاكتفاء بالعقوبة المالية التى وقعت على كهربا وإيقافه مباراة واحدة مع تعهده بالالتزام داخل المستطيل الأخضر وخارجه فى المرحلة الحالية خاصة أنه أحد العناصر الأساسية بالفريق وحرص مسئولى الزمالك بالحديث مع كهربا عن ضرورة ابتعاده فى الفترة الحالية عن أية ضغوط حتى يكون تركيزه كاملا مع الفريق الأبيض وتعهد اللاعب بذلك وسيكون انضمامه كهربا للفريق فى المباراة المقبلة أمام جورماهيا الكينى وفقا لحاجة السويسرى جروس لجهوده من عدمه، فى المباراة التى ستقام يوم 10 من شهر مارس الجارى، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
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