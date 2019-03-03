رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا بعد واقعة «البصق»...

جدة - عمرو شويل أخطرت إدارة الكرة بنادى الزمالك، السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، برفع الإيقاف عن محمود كهربا بعد استبعاده من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقرر مجلس إدارة الزمالك رفع الإيقاف عن كهربا والاكتفاء بإيقافه مباراة وحيدة، بعد اعتذاره عن واقعة برج العرب الشهيرة، حيث بصق تجاه جمهور الفريق الأبيض خلال استبداله أمام الفريق الأنجولى فى الجولة الثالثة من منافسات البطولة والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأوضح اللاعب لإدارة الزمالك أن هناك مجموعة معينة كانت تهاجم الفريق وتعرض للسباب وطالبته إدارة النادى بضرورة التحكم فى انفعالاته وعدم تكرار تلك الواقعة مجددا.