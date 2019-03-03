الأهلى يعلن استضافة البطولة الدبلوماسية ومرتجى: تؤكد دور النادى الوطنى...

من جانبه، عبّر المهندس خالد مرتجى عبّر عن سعادته باستضافة النادى بطولة الأهلى الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية، والتى ينظمها النادى بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشهد المؤتمر غياب محمود الخطيب رئيس النادى لظروف مرضه فيما حضر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألمانى يوليوس جيورج لوى، والسفير عمرو الحناوى مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية، بالإضافة لسفراء دول :اسبانيا واستراليا والأرجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل ايطاليا.

وأوضح أن استضافة هذه البطولة يعكس رغبة الأهلى فى تقديم نشاط مختلف خارج الصندوق يؤكد خلاله الدور الوطنى، الذى يُقدمه الأهلى كأحد المؤسسات الوطنية فى مصر.

وأشار إلى أن الأهلى يتشرّف دائمًا باستضافة مثل هذه البطولات، التى يكون من شأنها زيادة التقارب بين الشعوب لقناعته التامة بالدور الكبير، الذى باتت تلعبه الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص.

وأكد المهندس خالد مرتجى أن الأهلى قادر على خروج هذه البطولة بشكل رائع يُليق به وبقدرته على تنظيم البطولات الرياضية، موضحًا أن الأهلى يُنظّم هذه البطولة للعام الثالث على التوالى وهناك تطور واضح فى البطولة من عام لآخر.

وأكد أن الهدف من البطولة أيضًا هو تعزيز الأمن والسلام على أرض مصر بفضل كرة القدم وتوطيد جسور الترابط والتعاون بين الدول، مُشيرًا إلى أن الهدف الأساسى من استضافة الأهلى للبطولة هو استكمال الدور الوطنى للأهلى كأحد المؤسسات الوطنية فى الدولة التى تعمل دائمًا على إظهار الصورة الحضارية للبلاد، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان وتنشيط السياحة بشكل عام.