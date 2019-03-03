المنتخب الأوليمبى يعسكر غدا قبل مواجهة مالاوى...

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جدة - عمرو شويل يبدأ المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب معسكره المفتوح غدا استعدادا للقاء نظيره المالاوى فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة باستاد بتروسبورت، ضمن برنامج إعداد الفريق الأوليمبى لخوض نهائيات الأمم الأفريقيه للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وكان شوقى غريب قد اختار 26 لاعبا للمعسكر وتجنب ضم عناصر من أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى بسبب ارتباطات هذه الأندية أفريقيا وفضل تجربة الثلاثى مصطفى محمد وأحمد أبوالفتوح وعمار حمدى المختارين فى قائمة المنتخب الأول أمام مالاوى .
ويؤكد شوقى غريب على أهمية مباراة الجمعة رغم أنها لاتقع فى الأجندة الدولية ولكن فريق مالاوى يعطيها أهمية كبيرة بدليل حرصه على إقامة معسكر فى بلجيكا قبل الحضور للقاهرة واللعب مع المنتخب الأولمبى باعتباره يستعد لمنتخب زامبيا بطل الأمم الأفريقية للشباب فى هذا السن .
وتعتبر مباراة مالاوى رقم 11 فى برنامج الفريق الأولمبى حيث لعب عشر مباريات من قبل بدأها بمباراتين فى السعودية ثم ثلاث مباريات واحدة مع تونس واثنتان مع الجزائر ثم لقاء واحد مع روسيا ومباراتين مع الإمارات ثم مباراتين أمام تونس داخل مصر وهناك معسكر آخر الشهر الحالى فى أسبانيا يتخلله مباراتين أمام أمريكا يوم 22 وأمام الطاحونة الهولندية يوم 26 مارس .
من جانبه أنهى الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب، جميع الترتيبات للمعسكر بما فيها استقبال بعثة منتخب مالاوى اليوم .
كما نجح مدير المنتخب فى توفير ثلاثة شرائط لآخر ثلاث مباريات للمنتخب الهولندى، الذى سيتم مواجهته فى إسبانيا، وجارى تحضير مباريات للمنتخب الأمريكى.
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