المنتخب الأوليمبى يعسكر غدا قبل مواجهة مالاوى...

جدة - عمرو شويل يبدأ المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب معسكره المفتوح غدا استعدادا للقاء نظيره المالاوى فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة باستاد بتروسبورت، ضمن برنامج إعداد الفريق الأوليمبى لخوض نهائيات الأمم الأفريقيه للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقى غريب قد اختار 26 لاعبا للمعسكر وتجنب ضم عناصر من أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى بسبب ارتباطات هذه الأندية أفريقيا وفضل تجربة الثلاثى مصطفى محمد وأحمد أبوالفتوح وعمار حمدى المختارين فى قائمة المنتخب الأول أمام مالاوى .

ويؤكد شوقى غريب على أهمية مباراة الجمعة رغم أنها لاتقع فى الأجندة الدولية ولكن فريق مالاوى يعطيها أهمية كبيرة بدليل حرصه على إقامة معسكر فى بلجيكا قبل الحضور للقاهرة واللعب مع المنتخب الأولمبى باعتباره يستعد لمنتخب زامبيا بطل الأمم الأفريقية للشباب فى هذا السن .