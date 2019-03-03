بمشاركة عمرو طارق نيويورك ريد بولز يتعادل مع كولومبوس كرو بالدورى الأمريكى...

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جدة - عمرو شويل تعادل فريق نيويورك ريد بولز المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى عمرو طارق مع كولومبوس كرو بهدف لكل منهما فى المباراة، التى جمعتهما فجر اليوم بملعب "مايفرى ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الشرقية بمسابقة الدورى الأمريكى. بادر نيوريورك ريد بولز بالتسجيل عن طريق أندرياس إيفان فى الدقيقة السادسة، فيما أدرك جاستون ساورو التعادل لصاحب الأرض فى الدقيقة 41 من عمر المباراة، التى شهدت مشاركة عمرو طارق من البداية. وحصد ناديا نيويورك ريد بولز وكولومبوس كرو النقطة الأولى فى مشوارهما بالنسخة الجديدة من مسابقة الدورى الأمريكى. وأعلن نادى نيويورك رد بولز الأمريكى، فى ديسمبر الماضى تعاقده مع عمرو طارق، مدافع منتخب مصر، فى صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ناديه أورلاندو سيتى، لمدة 4 مواسم مقبلة.

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