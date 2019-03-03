شكرا لقرائتكم تعرف على قرعة بطولة الأهلى الدبلوماسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسفرت قرعة بطولة الأهلى الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية، والتى ينظمها النادى بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتى أُجريت ظهر اليوم داخل مقر النادى بالجزيرة عن تقسيم فرق البطولة الـ21 إلى 4 مجموعات جاءت كالتالى .. المجموعة الأولى: «إيطاليا – الأرجنتين – البرازيل – استراليا – فيتنام – إسبانيا» المجموعة الثانية: «كندا – أمريكا – سويسرا – ماليزيا – فرنسا» المجموعة الثالثة: «إنجلترا – جامعة الدول العربية – الهند – مصر – ألمانيا» المجموعة الرابعة: «كوت ديفوار- روسيا – اليابان – الامم المتحدة – كازخستان»

شهد المؤتمر حضور المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألمانى يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوى مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية بالاضافة لسفراء دول :اسبانيا واستراليا والارجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل ايطاليا وتنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادى بالشيخ زايد يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع حيث تبدأ فى الثانى والعشرين من مارس الجارى وتستمر حتى الثانى عشر من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلى وأفضل اللاعبين فى الفرق المشاركة فى البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 14 أبريل المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قرعة بطولة الأهلى الدبلوماسية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.