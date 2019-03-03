شكرا لقرائتكم بتروجيت يفقد خدمات شكرى نجيب أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب شكرى نجيب مهاجم بتروجت، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى، المقرر إقامتها غدا باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ26 للدورى .
جاء ذلك بعد الإصابة، التى ألمت باللاعب خلال لقاء فريقه الأخير أمام الجونة، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف .
ويعانى فريق بتروجت من حالة إجهاد بسبب ضغط المباريات، حيث إنه خاض 5 لقاءات فى 17 يوما وهو ما يمثل عبئا كبيرا على اللاعبين.
يحتل بتروجت المركز الثانى عشر بجدول الدورى برصيد 25 نقطة .
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