شكرا لقرائتكم بتروجيت يفقد خدمات شكرى نجيب أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب شكرى نجيب مهاجم بتروجت، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى، المقرر إقامتها غدا باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ26 للدورى .

جاء ذلك بعد الإصابة، التى ألمت باللاعب خلال لقاء فريقه الأخير أمام الجونة، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف .

ويعانى فريق بتروجت من حالة إجهاد بسبب ضغط المباريات، حيث إنه خاض 5 لقاءات فى 17 يوما وهو ما يمثل عبئا كبيرا على اللاعبين.

يحتل بتروجت المركز الثانى عشر بجدول الدورى برصيد 25 نقطة .