شكرا لقرائتكم عمر السومة: سعيد بالهدف.. ونسعى للفوز على السد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، عن سعادته لتسجيل الهدف الرائع في شباك الاتحاد يوم الجمعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق سيسعى للخروج بالنقاط الثلاث في المواجهة القادمة.

وقال السومة في تصريح لـ"العربية": مباراتنا القادمة كبيرة لأننا سنواجه السد، وسنحاول الفوز أمامهم كون المباراة على أرضنا.

وعند سؤاله حول ردود الأفعال بعد هدفه الأكروباتي في شباك الاتحاد، قال السومة: أنا سعيد لأن الناس سعدت بهدفي الذي سجلته في الاتحاد ولكني تمنيت أننا خرجنا بالنقاط الثلاث بدلاً من التعادل.

وسيلعب الأهلي أمام السد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الثلاثاء، في أولى جولات دوري أبطال آسيا 2018 - 2019.