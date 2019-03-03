شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن السعودية لـ"سوبر كورة": مرتضى سر شعبية الزمالك بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى "سوبر كورة" حواراً مع أسامة هوساوى، نجم الكرة السعودية المعتزل، والذى شارك فى نهائيات كأس العالم الأخيرة، واستطلاع رأيه فى متابعته للكرة المصرية وأى الأندية التى يشجعها فى مصر.

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