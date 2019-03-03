- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الكواليس.. مشاهد "الفرح والدموع" فى تتويج الشربينى وفرج ببطولة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت نور الشربينى المصنفة الثانية عالميًا وعلى فرج المصنف الأول عالميًا ببطولة العالم للاسكواش.
وفازت نور الشربينى على منافستها المصرية نور الطيب المصنفة الثالثة، فى المباراة التى جمعتهما بنهائى البطولة، بثلاثة أشواط مقابل شوط، لتحصد البطلة المصرية لقبها الثالث على عرش الاسكواش العالمي، حيث سق وتوجت الشربينى بالبطولة عامى 2015، 2016 على التوالى.
فيما حصد على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا لقب البطولة الأول فى تاريخه عقب تغلبه على طارق مؤمن المصنف الثالث فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط.
ويرصد الخليج 365 صور خلف الكواليس ببطولة العالم للاسكواش، والتى شهدت فرحة الفائزين وبكاء الخاسرين .
نور ونور
نور و والدها
ابطال العالم
رنيم الوليلي تواسي زوجها طارق مؤمن
على فرج وطارق مؤمن في المباراة
على ونوروفرتحهما بالبطل والوصيف
رنيم تشاهد مباراة طارق وعلي فرج
كانت هذه تفاصيل خبر خلف الكواليس.. مشاهد "الفرح والدموع" فى تتويج الشربينى وفرج ببطولة الاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.