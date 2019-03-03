شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن تشكيل الزمالك فى محاضرة الرابعة استعداداً لبترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عقد المحاضرة الفنية لمباراة أتلتيكو الأنجولى فى الرابعة عصراً بفندق إقامة الفريق لإخطار اللاعبين بتشكيل مواجهة الفريق الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

سمح الجهاز الفنى للزمالك للاعبين بتناول إفطار حر اليوم، ثم تناول اللاعبون وجبة العداء فى الثانية ظهراً ويعقبها محاضرة الرابعة من أجل إعلان التشكيل والتوجه بعد ذلك لملعب المباراة.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو المركز الأخير فى مجموعته برصيد نقطتين، فيما يتصدر جورماهيا الكينى، المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.