شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفير الألمانى: بطولة الأهلي الدبلوماسية فرصة رائعة للتقارب بين الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب يوليوس جيورج لوى، السفير الألمانى بالقاهرة، عن سعادته بتواجده فى النادى الأهلى بالجزيرة اليوم للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأهلى الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية.

ووجه السفير الألمانى، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل ببطولة الأهلى الدبلوماسية، التحية لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الذى اعتذار اليوم عن الحضور لظروف صحية، معربًا عن آماله فى انضمام رئيس النادى الأهلى لمتابعة مباريات البطولة من ملاعبها، موجها التحية أيضا لأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى وزملائه فى السلك الدبلوماسى وسفراء الدول المشاركة، كما وجه تحية خاصة إلى صديقه خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى معربًا عن آماله فى خروج البطولة بشكل رائع .

وأكد السفير الألمانى أنه سعيد بتنظيم النادى الأهلى للبطولة الدبلوماسية للعام الثالث على التوالى، وأنه أصبح حدثًا سنويًا ينتظره الجميع، موجها فى الوقت نفسه الشكر لجميع الشركات الراعية التى ترعى هذه البطولة.

وأشار السفير الألمانى بالقاهرة إلى أنه يتمنى أن تحظى البطولة بالصداقة والأخوة، وأن تساهم فى زيادة التقارب بين الشعوب، خاصة أن كرة القدم باتت إحدى السُبل السريعة التى من شأنها توحيد الشعوب.

وأضاف السفير، أتمنى أن تحظى البطولة بالمهارات واللعب المتميز وأن يقود الفريق الألمانى أداء متميز يفوق نظيره الذى قدمه المنتخب الألمانى فى كأس العالم العام الماضى مع خالص التمنيات للجميع وان ينجح الفريق الأفضل فى الفوز بالبطولة.

حضر المؤتمر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألمانى يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوى مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية، بالإضافة لسفراء دول إسبانيا وأستراليا والأرجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل ايطاليا

وتنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادى بالشيخ زايد يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع حيث تبدأ فى الثانى والعشرين من مارس الجارى وتستمر حتى الثانى عشر من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلى وأفضل اللاعبين فى الفرق المشاركة فى البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 14 أبريل المقبل.























































































