شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: الزمالك "يستطيع" بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمر الأيوبى

الزمالك فى مهمة انتحارية أمام بترو أتلتيكو اليوم فى أنجولا لأن أى نتيجة غير الفوز تعنى خروج الفريق الأبيض من الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تذيل المجموعة الرابعة خلف جورماهيا الكينى، ونصر حسين داى الجزائرى.

الزمالك يمر بمرحلة عدم اتزان وسخط جماهيرى من الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس واللاعبين، وطالب البعض بإجراء تغييرات فى الجهاز الفنى والمنظومة الكروية، لكن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء رفض إجراء تغييرات لمنح الفرصة لجروس لتصحيح الأوضاع، خاصة فى ظل ضيق الوقت بين المباريات فى الدورى والبطولة الأفريقية ما يصعب الأمر.

لا خلاف أن الزمالك يعانى من غيابات مؤثرة، تتمثل فى طارق حامد الموقوف للإنذار الثانى وكهربا لإيقافه من قبل مجلس الإدارة وإصابات محمود علاء ومصطفى فتحى، لكن الأبيض يضم مجموعة من الأوراق الرابحة مثل حمدى النقاز وفرجانى ساسى وأوباما وعبد الله جمعة وغيرهم من القادرين على تحقيق الفارق.

الأبيض يمتلك كل مقومات الفوز وعبور بطل أنجولا، لأنه بالفعل يمتلك أفضل مجموعة لاعبين فى مصر والقارة السمراء، وممكن جداً مع قليل من التركيز الفنى تخطى بترو أتلتيكو عند تحقيق أمور بسيطة، أبرزها تخلى الخواجة عن عناده فى التعامل مع بعض اللاعبين المؤثرين، مثل أيمن حفنى وحميد أحداد وإبراهيم حسن ومدبولى، بالإضافة للتعامل بعقلانية فى إدارة المباراة فنيا من تشكيل وتغييرات وتوزيع المهام.