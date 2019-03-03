قبل مواجهة السويس .. 7 أرقام لـ المصرى و الطلائع " فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى المصرى وطلائع الجيش والمقرر لها الرابعة عصرا فى إطار الجولة الـ 25 بالدورى الممتاز على ملعب إستاد الجيش بالسويس. يسعى الفريق البورسعيدى فى هذا اللقاء لتحقيق الفوز لمواصلة التقدم فى ترتيب الدورى، بعدما فاز على إنبى بثلاثية مقابل هدف فى أخر ظهور بالدورى، بينما يطمح فريق الطلائع فى إستعادة الإنتصارات بعدما تعادل سلبيا مع الإسماعيلى فى أخر ظهور . و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " المصرى و الطلائع " فى الجدول التالى :

المصرى و طلائع الجيش

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