شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يعلن استضافة البطولة الدبلوماسية.. ومرتجى: تؤكد دور النادى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، استضافة النادى البطولة الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتى تنظمها القلعة الحمراء بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشهد المؤتمر غياب محمود الخطيب رئيس النادى لظروف مرضه، فيما حضر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألمانى يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوى مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية بالاضافة لسفراء دول إسبانيا وأستراليا والأرجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل ايطاليا. من جانبه، عبّر المهندس خالد مرتجى عبّر عن سعادته باستضافة النادى بطولة الأهلى الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتى ينظمها النادى بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأضاف مرتجى أن استضافة هذه البطولة يعكس رغبة الأهلى فى تقديم نشاط مختلف خارج الصندوق يؤكد خلاله الدور الوطنى الذى يُقدمه الأهلى كأحد المؤسسات الوطنية فى مصر.

وأشار عضو مجلس الأهلى إلى أن النادى يتشرّف دائماً باستضافة مثل هذه البطولات التى يكون من شأنها زيادة التقارب بين الشعوب لقناعته التامة بالدور الكبير الذى باتت تلعبه الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص. وأكد المهندس خالد مرتجى أن الأهلى قادر على خروج هذه البطولة بشكل رائع يُليق به وبقدرته على تنظيم البطولات الرياضية، موضحاً أن الأهلى يُنظّم هذه البطولة للعام الثالث على التوالى وهناك تطور واضح فى البطولة من عام لآخر.

وأكد أن الهدف من البطولة أيضاً هو تعزيز الأمن والسلام على أرض مصر بفضل كرة القدم وتوطيد جسور الترابط والتعاون بين الدول، مُشيراً إلى أن الهدف الأساسي من استضافة الأهلي للبطولة هو استكمال الدور الوطنى للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة التي تعمل دائمًا على إظهار الصورة الحضارية للبلاد، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان وتنشيط السياحة بشكل عام.

وتنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتبدأ فى الثاني والعشرين من مارس الجارى وتستمر حتي الثاني عشر من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 14 أبريل المقبل.