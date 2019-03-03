شكرا لقرائتكم خبر عن فضيتان وبرونزيتان لمصر ببطولة كينيا الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت هادية حسنى وضحى هانى، لاعبتا المنتخب الوطنى الأول للريشة الطائرة، بفضية زوجى السيدات خلال مشاركتهما ببطولة كينيا الدولية والتى أقيمت خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس الجارى. كما حصل الزوجى أحمد صلاح وهادية حسنى على فضية الزوجى المختلط.. أما على صعيد الفردى، فحققت هادية حسنى وضحى هانى برونزية فردى السيدات، فيما حصل أحمد صلاح على برونزية فردى الرجال. ويسعى اللاعبون من خلال مشاركتهم فى البطولة الدولية للتقدم بتصنيفهم العالمى لحجز بطاقة التأهل للأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها فى طوكيو صيف 2020.

الريشة الطائرة

الريشة الطائرة

الريشة الطائرة

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