شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب الأهلي ضد بتروجت قبل مواجهتهما غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة مساء غد الاثنين فريقا الأهلى وبتروجت فى مستهل مباريات الجولة الـ26 للدورى باستاد بتروسبورت، فى لقاء صعب للفريقين، فالمارد الأحمر يسعى لمواصلة الانتصارات للضغط على الزمالك المتصدر، وفى المقابل يسعى بتروجت للخروج ولو بنقطة التعادل للهروب من شبح الهبوط الذى يعانى منه الفريق.

الغيابات تضرب الأهلى

ضربت الإصابات صفوف الأهلى قبل مواجهة بتروجت بعد إصابة عمرو السولية بإجهاد فى العضلة الأمامية، بينما يغيب شريف إكرامى حارس المرمى مدة لا تقل عن 6 أسابيع بعد إصابته أيضا بتمزق فى العضلة الأمامية.

لاسارتى يحذر لاعبى الأهلى من التهاون

عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، عدة جلسات مع لاعبيه حذرهم فيها من التهاون أمام بتروجت، وأخذ المباراة مأخذ الجدية حتى تكون دافعا قويا قبل مواجهة الحاسمة أمام فيتا كلوب فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

شكرى نجيب يغيب عن بتروجت أمام الأهلى

يغيب شكرى نجيب العقل المفكر لبتروجت عن تلك المواجهة أيضا بعد إصابته فى لقاء فريقه الأخير أمام الجونة بسبب الإجهاد الذى صاحب الفريق بسبب ضغط المباريات وإقامة عدد من المباريات المتتالية خلال الأسبوعين الماضيين.