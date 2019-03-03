شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم الطلائع بـ أموتو وعيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء طلائع الجيش بعد قليل فى الجولة الـ25 للدورى المقرر إقامتها بعد قليل باستاد الجيش بالسويس. وضمت تشكيلة المصرى كلا من: حارس المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع : محمد جابر – أحمد شوشه - إسلام صالح - كريم العراقي خط الوسط : فريد شوقي وسعيدو سمبوري ومحمود حمد وإسلام عيسي وإسلام عطيه خط الهجوم : أموتو ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 35 نقطة بالتساوى مع صاحب المركز الخامس مصر المقاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يهاجم الطلائع بـ أموتو وعيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.