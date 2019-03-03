ميدو جابر وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام الإنتاج الحربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربى، والتى تنطلق فى الرابعة عصر اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة 25 لمسابقة الدورى. وضم تشكيل المقاصة كلا من: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى خط الدفاع : عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن خط الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور خط الهجوم : جون أنطوي دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي. يدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطة فى المركز الخامس بجدول الدورى.

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