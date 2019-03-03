شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد مرتجي يهدى السفير الألماني بالقاهرة قميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، قميص النادى إلى يوليوس جيورج لوى السفير الألمانى بالقاهرة، على هامش المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأهلى الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتى ينظمها النادى بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.. وبدوره أهدى السفير الألمانى مرتجى درع السفارة الألمانية بالقاهرة. وكانت قرعة بطولة الأهلى الدبلوماسية، والتى ينظمها النادى بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، أسفرت عن تقسيم فرق البطولة الـ21 إلى 4 مجموعات جاءت كالتالى. .. المجموعة الأولى «إيطاليا – الأرجنتين – البرازيل – استراليا – فيتنام – اسبانيا» المجموعة الثانية «كندا – أمريكا – سويسرا – ماليزيا – فرنسا» المجموعة الثالثة «إنجلترا – جامعة الدول العربية – الهند – مصر – ألمانيا» المجموعة الرابعة «كوت ديفوار- روسيا – اليابان – الامم المتحدة – كازخستان» شهد المؤتمر حضور المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألمانى يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوى مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية بالاضافة لسفراء دول إسبانيا وأستراليا والأرجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل إيطاليا. وتنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادى بالشيخ زايد يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع حيث تبدأ فى الثانى والعشرين من مارس الجارى وتستمر حتى الثانى عشر من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلى وأفضل اللاعبين فى الفرق المشاركة فى البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 14 أبريل المقبل.

















































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