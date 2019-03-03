شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن لقاء الزمالك وبترو أتلتيكو فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة مساء اليوم فريقا الزمالك وبتروأتلتيكو فى الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية بأنجولا، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بعدما تعقد موقفه فى المجموعة بعد التعادل المخيب للآمال فى اللقاء الماضى أمام نفس الفريق باستاد برج العرب بهدف لمثله، وهو ما رفع رصيده إلى نقطتين فقط فى المركز الرابع والأخير بجدول المجموعة، بينما يدخل بيترو أتليتكو اللقاء فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.





س : متى تقام مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى؟

ج : تقام مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو فى السادسة مساء اليوم باستاد ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

س : من الحكم الذى سيدير لقاء الزمالك وبترو أتلتيكو؟

ج : يدير الحكم البوروندى باسيفيك ندابيها وينيمانا مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى بعدما وقع عليه الاختيار من جانب الأتحاد الأفريقى.

س : كم عدد النقاط التى يمتلكها الزمالك بالمجموعة؟

يحتل الزمالك المركز الرابع والأخير فى المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، من 3 مباريات، خسر فى مباراة وتعادل فى مباراتين، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6، بينما يحتل بترو أتلتيكو المركز الثانى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى الثانية، وخسر ثالثة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم نفس العدد من الأهداف.





س : من هى أبرز غيابات الزمالك أمام بترو أتلتيكو؟

ج : يغيب عن الزمالك أمام بترو أتلتيكو كل من طارق حامد بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثانى فى اللقاء الماضى بالجولة الثالثة، كما يغيب محمود علاء للإصابة، ومحمود كهربا لأسباب تأديبية من مجلس الإدارة، ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم لأسباب فنية.

س : ما هى فرص الزمالك فى الصعود لدور الثمانية قبل مواجهة بترو أتلتيكو؟

ج : بالرغم من صعوبة موقف الزمالك بعد احتلاله المركز الأخير بجدول المجموعة برصيد نقطتين، إلا أن الفريق مازال لديه أمل، ففى حال الفوز على بترو أتلتيكو بملعبه يرتفع رصيده إلى 5 نقاط ويحيى آماله فى التأهل، أما حال التعادل فسيرفع رصيده إلى 3 نقاط وسيصبح لزاماً عليه تحقيق الفوز فى اللقاءين المقبلين على جورماهيا الكينى ونصر حسين داى حتى يرتفع رصيده إلى 9 نقاط وينتظر نتائج الآخرين.