شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 3 أهداف حصيلة آخر لقاء بين المقاصة والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الرابعة عصر اليوم فريقا الإنتاج الحربى والمقاصة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين بمسابقة الدورى باستاد الرياضة العسكرى.

وسبق والتقى الفريقان بالجولة الثامنة من جولات الدورى وبالتحديد يوم 21 سبتمبر الماضى، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف، أحرز للمقاصة باولن فوافى وجون أنطوى، بينما سجل هدف الإنتاج محمد عادل.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 26 هدف