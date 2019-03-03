يلا شوت live7hd .. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر بدون تقطيع | بث مباشر مباراة الزمالك...

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بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو كورة لايف HD، يحاول نادي الزمالك الخروج من الموقف الحرج الذي تعرض له الفريق في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعدما خسر الزمالك في الجولة الأولي أمام جورماهيا، وتعادل على ملعبه في الجولة الثانية أمام نصر حسين داي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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كورة اونلاين مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم، يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة، وتضم المجموعة كلا من: الزمالك وبترو اتلتيكو و نصر حسين داي وجورماهيا.

الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو لايف HD، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لأحداث هذا اللقاء الهام.

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وسنقوم بوضع رابط سريع لمشهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو عبر المقال بجودة عالية بدون تقطيع قبل بداية أحداث المباراة بقليل، فتابعونا.

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نتيجة مباراة الزمالك اليوم

سنكون معكم من خلال المقال لمتابعة نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو خلال الشوط الأول والشوط الثاني من المباراة.

في متابعة لنتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، يستمر التعادل هو المسيطر على نتيجة المباراة بعد مرور 35 دقيقة من زمن الشوط الأول.

نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو في الكونفدرالية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بدأت منذ قليل أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو.

بترو اتلتيكو يسجل أولي أهداف المباراة في الدقيقة 61 من زمن المباراة وسط صدمة من جانب جماهير الزمالك.