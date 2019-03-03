كورة اون لاين.. مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر koraonline يوتيوب اليوم في الكونفدرالية...

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ويحتل الزمالك المركز الأخير من المجموعة الرابعة بنقطتين فقط، بينما يتصدر المجموعة الرابعة بدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية فريق جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي ولكل منهما في جعبته 4 نقاط.

الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر كورة اون لاين

مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر كورة اون لاين koraonline في الكونفدرالية الإفريقية تنطلق اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

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