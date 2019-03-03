مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف اون لاين كورة جول BEIN SPORT HD1، نحن على موعد اليوم مع مباراة قوية هامة من مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيلتقي فريق الزمالك المصري نظيره فريق بترو اتلتيكو، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، لنتعرف الآن من خلال موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اونلاين.

مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر

كورة لايف مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر، خاض فريق الزمالك مباراة ضد فريق القطن التشادي في دور ال32 من كأس الكونفيدرالية، انتهت بنتيجة 7-2، بعدها تأهل لدور ال32 مكرر، بعد ذلك خاض مواجهة ضد اتحاد طنجة وفاز حينها بنتيجة 1-3 بمجموع الذهاب والعودة، ويحتل الزمالك المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 2 نقطة، حصدهم من تعادلين وهزيمة، أما عن فريق بترو اتلتيكو فأنه خاض مواجهتين فقط في دور المجموعات، كما يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط في ترتيب المجموعة، يلا شوت مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر.

موعد مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

وينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها، وسيقوم بالتعليق على اللقاء المعلق احمد الطيب.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو