نهاية الأزمة.. تشيلسي يفرج عن كيبا أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعاد الإيطالي ماوريتسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاجا إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة ديربي العاصمة الإنجليزية أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، كإجراء عقابي بعد أحداث نهائي كأس كاراباو.

وسيبدأ كيبا بشكل أساسي في تشكيل تشيلسي أمام مضيفه فولهام ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي، بجانب وجود البرازيلي ديفيد لويز ضمن مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: كيبا، أزبلكويتا، روديجير، كريستنسين، إيميرسون، كانتي، جورجينيو، باركلي، ويليان، هازارد، هيجواين.

ويحتل البلوز المركز السادس في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 53 نقطة، ويمتلك الفريق مواجهة مؤجلة أمام برايتون، بينما يحتل فولهام المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بعد تلقي أربع هزائم متتالية.

ماذا حدث؟

شهدت نهاية الوقت الإضافي بالمباراة النهائية لكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا، الذي انتهى بتتويج السيتي الأسبوع الماضي، واقعة مثيرة للجدل عندما حاول ساري الدفع بحارس المرمى ويلي كاباييرو بديلا للحارس كيبا أريزابالاجا، لكن الأخير رفض الانصياع لقرار المدرب وأكد أنه بحالة جيدة ويرغب في استكمال المباراة.

وسيطرت العصبية على ساري الذي طالب الحارس مرارا بالخروج وترك الفرصة لكاباييرو لكن دون جدوى وكاد ساري يخرج من حيز الملعب إلى غرف تغيير الملابس اعتراضا على تصرف الحارس لكنه ظل في الملعب لمتابعة اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وقرر تشيلسي بعد أيام قليلة فرض عقوبة مالية على كيبا بخصم أسبوع من راتبه، مع التبرع بقيمته لمؤسسة النادي الخيرية.

يُذكر أن تشيلسي ضم كيبا من أتلتيك بلباو الإسباني قبل انطلاق الموسم الجاري مقابل 71.7 مليون جنيه إسترليني، ليحطم الرقم القياسي كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم للمرة الثانية في غضون شهر تقريبا، بعد انضمام أليسون لليفربول مقابل 66.8 مليون جنيه استرليني، قادمًا من روما الإيطالي.