ميدو جابر وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام الانتاج الحربي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، التي تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم الاحد، بإستاد جهاز الرياضة العسكري ، ضمن مواجهات الجولة 25 لمسابقة الدوري. وضم تشكيل: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى. عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن لخط الدفاع. محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور لخط الوسط. جون أنطوي في الهجوم. وعلى دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي. ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطه في المركز الخامس بجدول الدوري.

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