إزاحة الستار عن تمثال بيكهام الجديد في لوس أنجلوس

وصف ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق، ناديه السابق لوس أنجلوس غالاكسي بأنه يمثل “عائلته” وشكر مدينة لوس أنجلوس بعد الكشف عن تمثاله قبل الجولة الافتتاحية للفريق في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم.

وبات بيكهام أول لاعب من الدوري الأميركي يتم تكريمه عن طريق إقامة تمثال له بعدما كان أول لاعب أوروبي كبير يلتحق بالمسابقة.

وأحرز بيكهام لقب الدوري الأميركي مرتين متتاليتين في 2011 و2012 خلال ست سنوات قضاها مع لوس أنجلوس غالاكسي وخاض فيها 98 مباراة.

وساعد بيكهام على زيادة شعبية الدوري، ومهد الطريق أمام انتقال عدد كبير من اللاعبين الأوروبيين البارزين في السنوات التالية.

وقال بيكهام خارج ملعب غالاكسي قبل المباراة الافتتاحية أمام شيكاغو فاير: مدينتا بيتنا. منذ اليوم الأول عندما وصلت عائلتي إلى هذه المدينة شعرنا أننا في بيتنا، ولهذا السبب سنشعر بالامتنان إلى الأبد.

وتابع: عندما أتحدث عن لوس أنجلوس غالاكسي وعندما أتحدث عن مدينة لوس أنجلوس فإني أتحدث عنها كعائلة لأنها عائلة كبيرة.

وحاليا يملك اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 43 عاما فريق إنتر ميامي الجديد الذي من المقرر أن يلتحق بالدوري الأميركي في 2020.