الزمالك يرفع عقوبة كهربا قبل لقاء الأهلي

تنوي إدارة الزمالك الاكتفاء بالعقوبة المالية التي وقعتها على المهاجم الدولي المصري “محمود كهربا” الأسبوع الماضي، ورفع عقوبة الإيقاف لأجل غير مسمى قبل انتصاف الشهر الجاري لتحضيره لمباراة القمة أمام الأهلي والتي ستحسم الكثير في الصراع على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وأُوقف صاحب الـ 24 عامًا عن اللعب مع الفريق الأبيض أمام بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من الكونفدرالية، كما غرم مبلغ 300 ألف جنيه مصري، بسبب واقعة بصقه على جمهور الزمالك في مباراة الجولة الثالثة من البطولة نفسها والفريق نفسه.

ومن المرجح إيقاف أفضل ثاني هداف للزمالك هذا الموسم (بعد محمود علاء) لمباراة محلية ستكون أمام المقاولون العرب في الجولة الـ 25 يوم 13 مارس الجاري، على أن يتم إيقافه لمباراة قارية واحدة أمام بترو أتلتيكو والتي ستقام أنجولا.

وتحجج محمود عبد المنعم كهربا خلال التحقيق الذي خضع له يوم الخميس الماضي في مقر نادي الزمالك، بأن بصقه في اتجاه جمهور النادي كان بدافع الغضب وعدم الرضا عن المستوى الذي قدمه مع زملائه، لا سيما وأن المباراة انتهت بالتعادل 1/1، وهذا تسبب في تراجع فرص الفريق في التأهل إلى الدور الإقصائي.

واقتنع مجلس إدارة الزمالك بتبريرات محمود كهربا، لكنه قرر إيقافه بشكل مؤقت لزيادة الانضباط والتأكيد على أنه لن يتم التساهل في أي أزمة قد تحدث، ولتجنب تكرار هذا النوع من الأزمات في المستقبل.

عودة كهربا

من المقرر عودة كهربا للتشكيل الأساسي للزمالك في المباراة المؤجلة للفريق من الجولة الـ 17 أمام الأهلي، والتي ستُحدد بنسبة كبيرة هوية بطل الدوري لموسم 2019/2018، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني مناصفة مع بيراميدز.

ويبحث مرتضى منصور – حسب قول مصدر مطلع داخل الزمالك – عن فرض الإلتزام على جميع أفراد فريقه لمواصلة حصد النقاط في طريق استعادة اللقب الغائب منذ عام 2015.

ولم تكن واقعة بصق كهربا على الجمهور هي أول مخالفة للاعب هذا الموسم، فقد سبق وتعرض للإيقاف مطلع هذا الموسم.

وحُرم المدير الفني للزمالك “كريستيان جروس” من خدمات كهربا باستبعاده بقرار إداري من السفر مع الفريق إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو.