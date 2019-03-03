التشكيل المتوقع لـ"تشيلسي" لمواجهة فولهام

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي يخوض بها لقاء فولهام عصر، اليوم الأحد، والمقرر أن تبدأ في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة،ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
شهد التشكيل عودة حارس مرمي الفريق كيبا من جديد للتشكيل بعد استبعاده في
جاءت تشكيلة تشيلسي لمواجهة فولهام كالآتي:
حراسة المرمي: كيبا
خط الدفاع: أزبيلكويتنا، روديغر، كريستينسين، إيمرسون
خط الوسط: باركلي، كانتي، جورجينيو
خط الهجوم: ويليان، هيجواين، هازارد
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