مورينيو يكشف حقيقة خلافه مع بوجبا في مانشستر يونايتد

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة الخلافات التي كانت بينه وبين الفرنسي بول بوجبا نجم وسط الشياطين الحمر خلال فترة توليه قيادة المانيو قبل الرحيل.

وكان هناك العديد من الخلافات التي نشبت بين جوزيه مورينيو وبول بوجبا في مانشستر يونايتد، خاصة في نهاية فترة ولاية البرتغالي، والتي أدت إلى استبعاد بوجبا للعديد من المباريات، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، وكان يفكر في مغادرة أولد

ترافورد.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات جوزيه مورينيو عن ولايته في مانشستر يونايتد قائلا: "كنت دائماً ما أفضل مصلحة النادي على اللاعبين، وهو سبب خلافي الحقيقي وتوتر العلاقة مع بوجبا، وكان من المستحيل الفوز بالألقاب دون وجود علاقة جيدة مع اللاعبين، ولا أشعر بأي ندم خلال ولايتي السابقة مع مانشستر يونايتد قبل الرحيل".

وأضاف مورينيو: "إذا أخبرتني بأنني

واجهت بعض المشاكل في الموسم الماضي لا أريد أن أتحدث عن ذلك ذلك لأسباب واضحة لن أنكر لك أن بعض العوامل كان لها تأثير في أن الفترة الأخيرة لم تكن جيدة".

واختتم: "في ريال مدريد حققت العديد من الألقاب ومع تشيلسي وحققت ثلاثة ألقاب دوري ولكن لا يمكن الفوز بالبطولات دون علاقة جيدة مع اللاعبين".

يذكر أن الفرنسي بول بوجبا يقدم أداءً مبهرًا مع مانشستر يونايتد تحت قيادة النرويجي أوليه سولشاير المدير الفني، عقب رحيل مورينيو، وسجل العديد من الأهداف في فترة قصيرة، كما تحسن أداء الفريق بشكل جماعي مؤخرًا.