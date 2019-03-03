أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام الإنتاج الحربي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي، التي تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الخامسةوالعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
وضم تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي كلًا من..
حراسة المرمى : أحمد عادل عبدالمنعم.
في خط الدفاع : عصام صبحي ، أحمد
الوسط :محمد تونى، صلاح ريكو، باولن فوافي ، ميدو جابر، صلاح عاشور
الهجوم: جون أنطوي.
بينما شهدت دكة البدلاء كلًا من:
محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي.
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