شاهد.. فرج عامر في تدريبات سموحة مع حسام حسن

حضر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مران الفريق الأول لكرة القدم ظهر، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، الثلاثاء 12 مارس الجاري ،ضمن منمافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري المصري.

وجلس عامر برفقة المدير الفني الجديد للفريق حسام حسن لمناقشة بعض الأمور، وشهدت

التدريبات تألق باسم مرسي المعار من الزمالك، وعمر بركات المعار من الأهلي.

جدير بالذكر أنه مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر إتمام التعاقد مع الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم

عقب توجيه الشكر لجهاز الكابتن عادل عبدالرحمن، وضم الجهاز كلا من:

الكابتن حسام حسن، مديرا فنيا لنادي سموحة، والكابتن إبراهيم حسن، مديرا للكرة بنادي سموحة، والجهاز المعاون الكابتن طارق سليمان مدربا عاما، والكابتن طارق السعيد والكابتن حسن مصفي، مدربين، والكابتن عماد المندوة، مدربا لحراس المرمى، والكابتن وليد بدر، مدير إداري، والدكتور محمد عنان، رئيس الجهاز الطبي.