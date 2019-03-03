شاهد.. ريال مدريد يستعد لمباراة أياكس بعد السقوط مجددًا أمام برشلونة

أغلق الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، ملف خسارته من برشلونة في كلاسيكو الليجا، وخروجه على يد البارسا بكأس ملك إسبانيا، وبدأ في تحضيراته لمباراة أياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا.
وعاد الفريق الملكي إلى التدريبات فيسيوداد ريال مدريد، وبدأ بالتحضير لإياب دور الستة عشرة بدوري أبطال أوروبا ضد أياكس في سانتياجو برنابيو، الثلاثاء المقبل.
أجرى اللاعبون الذين لعبوا أساسيين في الكلاسيكو بالليجا جلسة انتعاش،
استدعى سولاري، حارس مرمى كاستيا محمد للمران الذي بدأ بالعمل البدني في صالة الألعاب الرياضية بعد ذلك، أجرى البلانكوس تمارين الحيازة والضغط، واختتموا المران بمباريات على مساحة صغيرة من جانبه، ويواصل ماركوس يورنتي برنامجه التأهيلي.
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