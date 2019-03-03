سفير ألمانيا يعلق على فعاليات قرعة بطولة الأهلي الدبلوماسية

أعرب يوليوس جيورج لوي، السفير الألماني بالقاهرة، عن سعادته بتواجده في النادي الأهلي بالجزيرة اليوم؛ للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتي تنظمها سفارة ألمانيا على ملاعب النادي بفرع الشيخ زايد.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل البطولة: «أتوجه بالتحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الذي اعتذار اليوم عن الحضور لظروف صحية، معربًا عن آماله في انضمام رئيس النادي الأهلي لمتابعة مباريات البطولة من ملاعبها، موجهًا التحية أيضا لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وزملائه في السلك الدبلوماسي وسفراء الدول المشاركة.

وأوضح أنه يوجه تحية خاصة إلى

صديقه المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، معربًا عن آماله في خروج البطولة بشكل رائع.

وقال إنه سعيد بتنظيم النادي الأهلي بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أنه أصبح حدثًا سنويًا ينتظره الجميع، مؤكدًا أنه يوجه الشكر لجميع الشركات الراعية لهذه البطولة.

وأشار السفير الألماني بالقاهرة إلى أنه يتمنى أن تحظى البطولة بالصداقة والأخوة واللعب النظيف.

وأضاف: «أتمنى أن تحظى البطولة بالمهارات واللعب المتميز، وأن يقدم الفريق الألماني أداء متميزا يفوق نظيره الذي

قدمه المنتخب الألماني في كأس العالم خلال العام الماضي، مع خالص التمنيات للجميع، وأن ينجح الفريق الأفضل في الفوز بالبطولة».

وشهد المؤتمر حضور المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألماني يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوي مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية، بالإضافة لسفراء دول: «إسبانيا واستراليا والأرجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا، وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل إيطاليا».

وتنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ في الثاني والعشرين من مارس الجاري وتستمر حتى الثاني عشر من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم ١٤ أبريل المقبل.