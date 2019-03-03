تعرف على نتائج قرعة بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم

أُجريت قرعة بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية التي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ظهر اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل البطولة. وأسفرت القرعة عن تقسيم فرق البطولة الـ21 إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأولي: «إيطاليا – الأرجنتين – البرازيل – استراليا – فيتنام – إسبانيا». المجموعة الثانية: «كندا – أمريكا – سويسرا – ماليزيا – فرنسا». ماليزيا – فرنسا». المجموعة الثالثة: «إنجلترا – جامعة الدول العربية – الهند – مصر – ألمانيا». المجموعة الرابعة «كوت ديفوار- روسيا – اليابان – الأمم المتحدة – كازخستان». شهد المؤتمر حضور المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألماني يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوي مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية، بالإضافة لسفراء دول :اسبانيا واستراليا والارجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل إيطاليا. وتنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حيث تبدأ في الثاني والعشرين من مارس الجاري، وتستمر حتي الثاني عشر من أبريل القادم، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم ١٤ أبريل المقبل.

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