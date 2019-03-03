جولة سياحية لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بالأهرامات

حرص شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث على تلبية رغبة رئيس الاتحاد الدولى للعبة كلاوس شورمان وزوجته والوفد المرافق له بجولة سياحية بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري.

وقد رافق شورمان فى زيارته السيدة حرمه وكونستانتينوس جورجيداس رئيس الأكاديمية الأوليمبية الدولية وحرمه

والمهندس شريف العريان وحرمه.

وكان كلاوس قد أعرب للعريان خلال الجولة عن مدى سعادته بتلك الزيارة، حيث انه من عشاق مصر.

وتعتبر هذه الزيارة الثلاثون الى مصر ويعلم الكثير عن معالمها السياحية التى قام بزيارتها

مسبقا والتى من بينها الأقصر وأسوان والإسكندرية، والتى جعلته عاشقا لمصر منذ طفولته عندما كان فى سن 6 سنوات عندكا عثر على إحدى الدلايات التى تحتوى على إحدى الصور الجميلة والتى علم أنها صورة نفرتيتى وبالفعل طلب من والدته أن تحضر له سلسلة على نفس الشكل ومن وقتها وهو يعتز جدا بمصر وأثارها العظيمة.