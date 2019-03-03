تعرف على سر حضور زيدان كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

شهدت مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة بالأمس وجود مدرب الفريق الملكي السابق زين الدين زيدان بمدرجات السانتياجو برنابيو وكان أبرز الحاضرين لمتابعة المبارة.

وكان ريال مدريد قد خسر الكلاسيكو للمرة الثالثة في الموسم الحالي من

أصل 4 مباريات كلاسيكو وذلك بهدف من توقيع الكرواتي ايفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الحالي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان

تواجد في مدرجات ملعب برنابيو مساء السبت ليس من أجل متابعة الكلاسيكو فقط بل من أجل مساندة نجله لوكا زيدان الذي تواجد في قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة.

وكان لوكا زيدان قد استبعد من قائمة الريال في الكلاسيكو في اللحظات الأخيرة لمصلحة الحارس الأساسي تيبو كورتوا والبديل الكوستاريكي كيلور نافاس.