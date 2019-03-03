شهدت مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة بالأمس وجود مدرب الفريق الملكي السابق زين الدين زيدان بمدرجات السانتياجو برنابيو وكان أبرز الحاضرين لمتابعة المبارة.
وكان ريال مدريد قد خسر الكلاسيكو للمرة الثالثة في الموسم الحالي منأصل 4 مباريات كلاسيكو وذلك بهدف من توقيع الكرواتي ايفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الحالي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان
وكان لوكا زيدان قد استبعد من قائمة الريال في الكلاسيكو في اللحظات الأخيرة لمصلحة الحارس الأساسي تيبو كورتوا والبديل الكوستاريكي كيلور نافاس.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سر حضور زيدان كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.