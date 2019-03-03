خالد مرتجي: استضافة بطولة الأهلي الدبلوماسية شرف للنادي

أعرب المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأهلي الدبلوماسية، عن سعادته باستضافة بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضح المهندس خالد مرتجي أن

استضافة هذه البطولة يعكس رغبة الأهلي في تقديم نشاط مختلف خارج الصندوق يؤكد من خلاله الدور الوطني الذي يُقدمه الأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في مصر.

وأعلن خالد مرتجي استضافة الأهلي للبطولة عبر ملاعب النادي بالشيخ

زايد أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ في الثاني والعشرين من مارس الجاري وتستمر حتى الثاني عشر من أبريل القادم.

وأشار إلى أن الأهلي يتشرّف دائماً باستضافة مثل هذه البطولات التي يكون من شأنها زيادة التقارب بين الشعوب لقناعته التامة بالدور الكبير الذي باتت تلعبه الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص.

وأكد المهندس خالد مرتجي أن

الأهلي قادر على خروج هذه البطولة بشكل رائع يُليق به وبقدرته على تنظيم البطولات الرياضية ، موضحا أن الأهلي يُنظّم هذه البطولة للعام الثالث على التوالي وهناك تطور واضح في البطولة من عام لآخر.

وأكد أن الهدف من البطولة أيضا هو تعزيز الأمن والسلام على أرض مصر بفضل كرة القدم وتوطيد جسور الترابط والتعاون بين الدول، مُشيرا إلى أن الهدف الأساسي من استضافة الأهلي للبطولة هو استكمال الدور الوطنى للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة التي تعمل دائمًا على إظهار الصورة الحضارية للبلاد، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان وتنشيط السياحة بشكل عام.