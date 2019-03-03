رياضة | شاهد.. وصلة سخرية من رواد التواصل لريال مدريد بعد السقوط في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. وصلة سخرية من رواد التواصل لريال مدريد بعد السقوط في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد التواصل الاجتماعي، وصلة من السخرية على فريق ريال مدريد، عقب السقوط مجددا أمام برشلونة في الكلاسيكو رقم 242 بين الفريقين.

ونجح برشلونة في الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في ملعب سانتياجو برنابيو، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني "الليجا".

وكان البارسا قد تفوق قبل أيام على ريال مدريد في الملعب نفسه بثلاثية نظيفة، في إياب قبل النهائي كأس ملك إسبانيا ليعبر إلى النهائي، قبل أن يحقق الفوز الجديد في الليجا.