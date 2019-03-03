رياضة | صافرة غانية لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافرة غانية لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" باسناد إدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للحكم الغاني دانيال نيل لارييا، ويعاونه كل من النيجيري أبل بابا ، والتشادي عيسى يايا.

ويستضيف الزمالك نظيره جورماهيا يوم 10 مارس الجاري على ملعب برج العرب في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، حيث أدار الحكم الغاني مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الجولة الثانية لدور المجموعات.

يذكر أن الزمالك كان قد خسر من الفريق الكيني على ملعبه في الجولة الأولى برباعية مقابل هدفين، ويلتقي الفريق الأبيض اليوم مع بترو أتليتكو الأنجولي في مباراة مصيرية في الجولة الرابعة للكونفدرالية.