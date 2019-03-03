رياضة | ساري يعلن تشكيلة تشيلسي أمام فولهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يعلن تشكيلة تشيلسي أمام فولهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي التشكيلة الرسمية لمواجهة فولهام مساء اليوم بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وفضل ساري الاعتماد على ويليان منذ بداية اللقاء على حساب الجناح الإسباني بيدرو رودريجيز ليشارك الثنائي هيجواين وهازارد في الخط الجهومي.

كما قرر ساري عودة كيبا من جديد للتشكيل بعد استبعاده في المباراة الماضية أمام توتنهام على هامش أزمة رفضه تغييره في لقاء مانشستر سيتي بنهائي كأس رابطة المحترفين.

جاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: كيبا

خط الدفاع: ازبيلكويتنا، روديغر، كريستينسين، إيمرسون

خط الوسط: باركلي، كانتي، جورجينيو

خط الهجوم: ويليان، هيجواين، هازارد