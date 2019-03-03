رياضة | الزمالك يعلن موعد عودة كهربا للمشاركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن موعد عودة كهربا للمشاركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بإبلاغ السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، برفع الإيقاف عن محمود كهربا بعد استبعاده من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقرر مجلس إدارة الزمالك رفع الإيقاف عن كهربا والاكتفاء بإيقافه مباراة وحيدة بعد اعتذاره عن واقعة برج العرب الشهيرة، وتجاوزه في حق الجماهير.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على الاكتفاء بالعقوبة المالية الموقعة على كهربا وإيقافه مباراة واحدة، ومن المقرر أن يعود اللاعب لقائمة الفريق للمباراة المقبلة وفق احتياجات المدير الفني له.

وسيكون كهربا جاهزا للمشاركة مع الزمالك أمام جورماهيا الكينى، وفقا لحاجة السويسرى جروس لجهوده من عدمه، فى المباراة التى ستقام يوم 10 من شهر مارس الجارى، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.