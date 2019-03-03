رياضة | ليفربول يقرب زيدان من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يقرب زيدان من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد يكون مستقبل الإيطالي ماسيمليانو أليغري بعيدا عن يوفنتوس، خلال الموسم المقبل، في ظل تلقي مدرب السيدة العجوز العديد من العروض التدريبة من قبل كبار أوروبا.

فابيو باراتيسي وشركاه يبحثون عن بدائل محتملة، خلال الفترة الحالية، خلفاً لأليجري المرتقب رحيله في ظل ربط اسمه بتدريب ريال مدريد الإسباني.

المرشح الأقوى ليحل محل اليغري على مقعد يوفنتوس هو زين الدين زيدان، رغم أن هناك اسمان آخران هما الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

سيكون من الصعب الوصول إلى كلوب وجوارديولا خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك الريدز بالمدرب الألماني الذي ينافس على لقب الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر يقدم جوارديولا مستوى مميز مع مانشستر سيتي، وتوج مؤخرًا بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي، ويصارع فريق كلوب على لقب البريميرليج الذي يحمله عن الموسم المنصرم.

ارتباط كلوب وجوارديولا، مع العملاقين الإنجليزيين، سيفسح الطريق أمام يوفنتوس للتعاقد مع زين الدين زيدان، لخلافة أليجري، بداية من الموسم المقبل، خاصة أن المدرب الفرنسي، حقق إنجازات فريدة مع ريال مدريد قبل أن يقدم استقالته.