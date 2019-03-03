رياضة | ميدو جابر وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام الانتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو جابر وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام الانتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، التي تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم الاحد، بإستاد جهاز الرياضة العسكري ، ضمن مواجهات الجولة 25 لمسابقة الدوري .

وضم تشكيل: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى

عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن لخط الدفاع

محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور لخط الوسط

جون أنطوي في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي.

ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطه في المركز الخامس بجدول الدوري .