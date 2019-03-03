رياضة | السفير الألماني: سعداء بالتعاون مع الأهلي في تنظيم البطولة الدبلوماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الألماني: سعداء بالتعاون مع الأهلي في تنظيم البطولة الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب يوليوس جيورج لوي، السفير الألماني بالقاهرة، عن سعادته بتواجده في النادي الأهلي بالجزيرة اليوم؛ للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتي تنظمها سفارة ألمانيا على ملاعب النادي بفرع الشيخ زايد.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل البطولة: «أتوجه بالتحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الذي اعتذار اليوم عن الحضور لظروف صحية، معربًا عن آماله في انضمام رئيس النادي الأهلي لمتابعة مباريات البطولة من ملاعبها، موجهًا التحية أيضا لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وزملائه في السلك الدبلوماسي وسفراء الدول المشاركة.