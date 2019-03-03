رياضة | راموس يورط ريال مدريد محليا وأوربيا

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سيغيب سيرخيو راموس عن مبارتي فريقه المقبلتين سواء في دوري الأبطال أمام أياكس أو في الليجا أمام بلد الوليد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن راموس سيغيب عن المبارتين بسبب الإيقاف، حيث تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس في مباراة الذهاب مما كلفه التواجد في الإياب وذهاب ربع النهائي، وحصل على بطاقته الصفراء الخامسة في الكلاسيكو أمام برشلونة في الليجا ليغيب بشكل تلقائي عن المباراة القادمة للميرينجي على ملعب بلد الوليد.

هذا وسيعود قائد ريال مدريد للمشاركة في المباريات يوم ال16 من هذا الشهر حين يستضيف ريال مدريد فريق سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو لحساب الأسبوع ال28 من الليجا.

هذا ويملك راموس حتى الأن 11 هدفاً مع ريال مدريد في كافة المسابقات هذا الموسم.