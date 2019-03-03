رياضة | القاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد لاستقبال نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، منتصف يونيو المقبل.

ووضعت المحافظة أهم السلبيات صوب أعينها ومحاولة معالجتها قبل استقبال الحدث الأهم بالقارة السمراء.

وجاءت أبرز تعديلات المحافظة، والتي أمرت بتطويرها وأهمها، تخصيص أماكن انتظار للأتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين أمام ملعبي القاهرة والدفاع الجوى، وإزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلًا منها.

كما تم الاتفاق على عرض أفلام وثائقية عن الأماكن السياحية والتراثية على الشاشات بجانب المباريات، ومراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة وترميمها وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة، على أن توضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب.

كما أمرت المحافظة، بنشر سيارات الإسعاف المجهزة مع وجود طبيب بكل سيارة، مع رفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات بالبطولة.

وتستضيف مصر فعاليات بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.