موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة.. و3 تغييرات في تشكيل جروس

كتب: ضياء السقا

يستضيف بترو أتليتكو الأنجولي، الزمالك في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات على حساب اتحاد طنجة المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1، في دور الـ32 الثاني.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجور ماهيا الكيني.

وخسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي 1-1، في القاهرة، وبنفس النتيجة تعادل أيضا في الجولة الثالثة مع بترو أتلتيكو في برج العرب.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على بترو أتليتكو للحفاظ عى آماله الضعيفة في التأهل لدور الـ16.

ويحتل الأبيض المركز الأخير بالمجموعة بنقطتين، فيما يتصدر جور ماهيا الترتيب بـ6 نقاط، يليه بترو أتلتيكو بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن نصر حسين داي.

التشكيل المتوقع

وسيجري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك 3 تغييرات بعد غياب طارق حامد للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" الموقوف من قبل مجلس الإدارة، بجانب محمود علاء للإصابة.

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وسيعتمد جروس على محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وحميد أحداد، لتعويض الثلاثي الغائب.

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة 1 beIN Sports HD، المشفرة